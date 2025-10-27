Lega Marche sulla proroga della rendicontazione del Bonus 110% nei cantieri post-sisma Giorgia Latini: "Un risultato concreto per imprese e famiglie del cratere"

«Grazie al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e all’impegno costante della Lega, arriva una notizia attesa e importantissima per tutto il Centro Italia colpito dal sisma del 2016: la proroga al 31 dicembre 2026 per la rendicontazione del bonus 110 relativo agli interventi nei cantieri della ricostruzione privata» annuncia il segretario regionale della Lega Marche Giorgia Latini.

«Il risultato è frutto di un lavoro di squadra portato avanti insieme alla struttura commissariale sisma. Un anno di tempo in più — sottolinea Latini — che permetterà a imprese e cittadini di completare i lavori senza rischiare di perdere il beneficio fiscale. Senza questa proroga, infatti, molte aziende non sarebbero state in grado di sostenere i costi cresciuti a causa del venir meno degli incentivi su cui avevano fatto affidamento. È una misura di buonsenso che tutela l’intera filiera della ricostruzione e l’economia dei nostri territori».

La proroga sarà inserita nella Legge di Bilancio 2026 e salvaguarderà inoltre le forme dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta, strumenti fondamentali per garantire liquidità e continuità ai cantieri. Accanto a questa misura, prevista anche la sospensione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti per le amministrazioni comunali dei territori colpiti e la sospensione dei mutui dei privati, vale a dire per imprese e cittadini, offrendo così un ulteriore sollievo economico alle comunità del cratere.

«Dopo il recente rifinanziamento della Zona Franca Urbana per il 2025, con uno stanziamento complessivo di 11,7 milioni di euro, questa è un’altra buona notizia per i nostri territori — prosegue Latini —. È la dimostrazione che il Governo e la Lega mantengono alta l’attenzione verso le aree terremotate, con una strategia coerente di rilancio economico e sociale. Ringrazio il Ministro Giorgetti per aver ascoltato le istanze del territorio. È il risultato di una filiera istituzionale efficiente, che mette al centro le persone e che ancora una volta dimostra come la Lega sia forza di governo concreta, capace di dare risposte reali».