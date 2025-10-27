Addio a Eligio Palazzetti, storico presidente della Scavolini Pesaro
Con lui i primi grandi successi del basket pesarese
La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro è vicina con affetto alla famiglia Palazzetti per la scomparsa di Eligio, storico presidente del Club, imprenditore illuminato e grande tifoso biancorosso.
Ha guidato la Vuelle dal 1973 al 1986, conquistando una Coppa delle Coppe nel 1983 e la prima storica Coppa Italia della formazione pesarese, nel 1985.
Tutta la Società rivolge le proprie condoglianze ai suoi cari in questo triste momento.
