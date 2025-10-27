Adesso AN
MarcheNotizie.info
Addio a Eligio Palazzetti, storico presidente della Scavolini Pesaro

Con lui i primi grandi successi del basket pesarese

Sport
La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro è vicina con affetto alla famiglia Palazzetti per la scomparsa di Eligio, storico presidente del Club, imprenditore illuminato e grande tifoso biancorosso.


Ha guidato la Vuelle dal 1973 al 1986, conquistando una Coppa delle Coppe nel 1983 e la prima storica Coppa Italia della formazione pesarese, nel 1985.

Tutta la Società rivolge le proprie condoglianze ai suoi cari in questo triste momento.

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Martedì 21 ottobre, 2025 
alle ore 12:53
