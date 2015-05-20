Adesso AN
MarcheNotizie.info
La Polizia ha dato esecuzione alla sospensione della carcerazione di un uomo

L'ordine è stato ripristinato, dunque l'uomo è stato rinchiuso a Montacuto

209 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Carcere Montacuto

La Polizia di Stato della Questura di Ancona ha dato esecuzione al decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso ieri 14 ottobre 2025 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ancona, con il quale è stato disposta l’esecuzione della pena in carcere a carico di un 34enne di origine cubana, per scontare una condanna definitiva di anni 2, mesi 5 e giorni 28 di reclusione.


La pena comminata è da ricondurre ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nel gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, successivamente a due sentenze: con la prima, emessa nell’ottobre del 2015 dal Tribunale di Ancona, l’uomo veniva condannato a mesi 4 di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti commesso ad Ancona nel luglio del 2015. In tale data, infatti, l’uomo veniva arrestato nella flagranza di spaccio di due dosi di eroina a due tossicodipendenti e trovato in possesso di altre 4 dosi della medesima sostanza pronte per la cessione. Con la seconda sentenza, emessa nel giugno del 2024 dal Tribunale di Ancona, veniva condannato ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per plurimi reati di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti commessi ad Ancona, in cinque distinte occasioni tra dicembre del 2018 e gennaio del 2019. In tali circostanze, infatti, a conclusione di un’articolata attività di indagine espletata da questa Squadra Mobile, l’uomo veniva deferito alla locale Procura della Repubblica, unitamente ad altre 9 persone, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di numerosi tossicodipendenti locali.
A seguito dell’emissione del provvedimento di cui sopra, il condannato formulava istanza per l’ammissione al beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma lo scorso 8 ottobre il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava tale istanza.

Per tale motivo, l’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica di Ancona ripristinava a carico dell’uomo l’ordine di carcerazione disponendo la custodia in carcere.
Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile rintracciavano il condannato all’interno della propria abitazione di questo capoluogo e, dopo le formalità di rito, lo associavano alla Casa Circondariale di Ancona-Montacuto per l’espiazione della pena.

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Mercoledì 15 ottobre, 2025 
alle ore 13:05
