Anci Marche: il Direttore Francesca Bedeschi assume anche il ruolo di Segretario Approvata all'unanimità la modifica dell'organigramma

591 Letture Associazioni

Il Consiglio Direttivo di Anci Marche tenutosi nella Casa dei Comuni ad Ancona ha approvato all’unanimità la modifica dell’organigramma dell’Associazione.

Nella nuova organizzazione proposta dal Presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, il Direttore Francesca Bedeschi assume anche il ruolo di Segretario con la responsabilità dell’attività amministrativa assicurando, d’intesa con il Presidente, i rapporti con i vertici organizzativi e amministrativi della Associazione Nazionale e garantendo il regolare svolgimento delle attività degli organi statutari di ANCI Marche (Assemblea, Consiglio Direttivo, Coordinamenti e Consulte), della Conferenza dei Presidenti delle ANCI Regionali e del Coordinamento Nazionale dei Segretari Direttori delle ANCI Regionali, d’intesa con l’Area di riferimento di ANCI Nazionale.

Anci Marche si avvarrà anche della collaborazione di Roberto Oreficini Rosi in particolare per le questioni che concernono la legislazione dell’ambiente e della protezione civile.