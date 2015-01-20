Primo nel collegio in Ancona e riconferma in Consiglio Marche, Marco Ausili (FDI) ringrazia Radicamento nel territorio e cultura del "noi": secondo mandato da onorare con serietà, presenza e lavoro condiviso con la comunità

157 Letture Politica

Il consigliere regionale Marco Ausili, riconfermato dopo il primo mandato, ringrazia gli elettori. Con 4.235 preferenze, Ausili risulta primo tra gli eletti nel collegio di Ancona.

“Mi hanno chiesto le ragioni di questo successo elettorale. La risposta viene da due fronti: i risultati concreti del primo governo guidato da Francesco Acquaroli e una politica che si fa con le persone, ogni giorno, nei luoghi della nostra comunità. Il radicamento non è uno slogan: è la trama del rapporto di fiducia che abbiamo costruito insieme, la nostra vera ricchezza”, dichiara Ausili.

“Presenza, disponibilità, serietà, concretezza: su questo continueremo a misurarci, sperando di essere sempre all’altezza. Il mio grazie è grande quanto la responsabilità che ne deriva: 4.235 preferenze non sono un numero, sono volti, storie, attese”.

Guardando alla nuova legislatura, Ausili conferma “piena lealtà al progetto del presidente Acquaroli” e aggiunge: “Metterò la mia esperienza a disposizione dove sarà più utile. Affronterò ogni ruolo con lo stesso spirito di servizio con cui ho lavorato in Consiglio in questi cinque anni. In ogni caso, la priorità resta governare bene, con sempre maggiore slancio, insieme alla nostra squadra e al territorio che ci ha dato fiducia”.