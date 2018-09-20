Fervono i preparativi per la Festa Nazionale della Befana di Urbania 2026 Tre giorni di grandi spettacoli dal 4 al 6 gennaio

Fervono i preparativi per la Festa Nazionale della Befana, che torna a Urbania dal 4 al 6 gennaio 2026 con elfi, cantastorie, aiutanti, musicisti e artisti di strada per regalare una festa elettrizzante a tutta la famiglia.

La nonnina più famosa d’Italia sarà per tre giorni a capo della città dopo che il sindaco Marco Ciccolini le consegnerà le chiavi domenica 4 gennaio alle ore 10 (palco centrale – piazza San Cristoforo). La cerimonia darà il via alla 29^ edizione, una grande festa con 100 appuntamenti, 10 location e tre quintali di caramelle distribuite.

Un percorso a forma di Calza gigante che raggiunge i luoghi simbolo della vecchina, l’Ufficio Postale e la sua residenza ufficiale la Casa della Befana. In un antico Palazzo, proprio nei pressi del Municipio, sorge la dimora della simpatica vecchina già al lavoro per le migliaia e migliaia di letterine da tutto il mondo e una cantina stipata di dolciumi e leccornie. Dal 4 al 6 gennaio, la Befana è soprattutto grande spettacolo nel suo magico volo dalla Torre campanaria, a cui si aggiunge lo spettacolare video mapping architetturale a cura di Alcmena, con doppia proiezione (alle ore 16 e alle ore 18.30). E’ pronta a sfilare la calza da record, più di 70 metri di meraviglia, al ritmo della Musica Arabita (Corso Vittorio Emanuele II). Con il Vesti Befana sarà possibile noleggiare l’abito ufficiale della Festa e unirsi alla Grande Famiglia della Befana, vivendo l’evento da protagonista (tutti i giorni – Corso Vittorio Emanuele).

Per i visitatori quest’anno ci sono tante novità, la prima è la Festa in tutto il centro storico: Piazza del Mercato ospiterà il RistoBefana e lo street food, Piazza Duomo diventerà la piazza dei Dolci e accoglierà un palco per spettacoli e laboratori. Il cortile di Palazzo Ducale ospiterà l’area piccolo artigianato e gli spettacoli di burattini e lettura fiabe. Via Giuseppe Garibaldi sarà la via del ‘Prodotto tipico. Le vie del centro storico si animeranno con gli spettacoli itineranti. Nelle tre giornate si accenderà il Villaggio Fiabesco, il nuovissimo spazio di laboratori per bambini a cura de Il Giardino dei Colori. Giochi antichi artigianali in legno, sfide divertenti per grandi e piccini, la pesca delle paperelle, animaletti della fattoria, laboratori di pittura, strutture fiabesche, angoli photobox, grandi portali scenografici, laghi di zucche colorate, casette degli gnomi e la nevicata speciale (piazza Cavour). Altra novità attesa è il grande spettacolo di martedì 6 gennaio alle ore 17: Winx Club ‘The Magic is Back Show’ con la regia di Luca Panzieri e a seguire Meet & Greet con le Winx.

Novità importanti sono anche le tante collaborazioni attivate: il Laboratorio di decorazione dei biscotti della Befana a cura degli allievi e docenti dell’Istituto Alberghiero di Piobbico nella Sala Volponi (Corso Vittorio Emanuele II). La Piccola Bottega dei Folletti a cura del Bosco dei Folletti di Urbania e associazione naturalistica ‘Il Ghiro’, i giochi da tavolo e manipolazione creativa a cura di Spin Master. L’Atelier Amici della Ceramica a cura di Amici della Ceramica terrà in piazza del Mercato il corso di ceramica creativa per tutta la famiglia.

La Festa Nazionale della Befana sarà protagonista, inoltre, di una grande attenzione mediatica da parte delle più importanti trasmissioni televisive nazionali.

La 29^ Festa Nazionale della Befana di Urbania è organizzata dalla Pro Loco Casteldurante – Urbania con il contributo di Comune di Urbania e della Regione Marche – Let’s Marche. Main Sponsor è Cimas Ristorazione e Gold Sponsor è MC Donald’s. Media Partner sono Plein Air e Fano Tv. Play partner: Winx the Magic is Back, Spinmatser, Melissa and Doung, Kinetic Sand, Il Bosco dei Folletti, Il Giardino dei colori e ArFun Animasion.

L’evento è in collaborazione con Il Natale che non ti aspetti.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni. 8 euro ingresso giornaliero, 12 euro per due giorni, 15 euro per tutti i tre giorni e 5 euro giornaliero per gruppi di 20 persone. Gli ingressi includono la visita alla Casa della Befana.

INFO: befana.com | Fb Festa Nazionale della Befana e IG festadellabefana