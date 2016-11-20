Le finali di Coppa Italia di tennistavolo nelle Marche Ad Ancona il 3 e 4 gennaio

416 Letture Sport

Il grande tennistavolo torna ad Ancona, in una terra come le Marche che ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, con i quattro scudetti della Vita Mirella Sant’Elpidio a Mare (1972, 1976, 1978 e 1984) e i due del Tennistavolo Senigallia (1977 e 1979).

Il Palascherma di via Monte Pelago sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 sarà la sede della Final Four di Coppa Italia femminile e maschile, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo in collaborazione con il CUS Ancona e il Comitato Regionale FITeT Marche, con il sostegno della Regione Marche e del Comune di Ancona e con il patrocinio del CONI Marche. Parteciperanno le migliori squadre italiane classificate ai primi quattro posti al termine del girone di andata dei rispettivi campionati nazionali di serie A1.

Le compagini marchigiane si sono imposte in tre edizioni consecutive della Coppa Italia: nel 1976 e nel 1978 con la Vita Mirella Sant’Elpidio a Mare e nel 1977 con il Tennistavolo Senigallia. Evento ad ingresso libero.

Sabato 3 gennaio spazio alle semifinali (alle 15 le gare femminili, alle 18 le maschili), domenica 4 le perdenti si contenderanno il terzo posto e le vincenti il titolo (alle 9.30 le finali femminili, alle 13 quelle maschili).

La formula di gara prevede la disputa di un doppio iniziale, seguito da quattro singolari e ogni incontro terminerà quando uno dei due team avrà totalizzato tre punti. Si giocherà al meglio dei tre set su cinque.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming dal canale youtube della Fitet con la telecronaca di Michele Valentino.

Ampia copertura da Rai Sport con una sintesi di 45 minuti commentata da Dario Di Gennaro.