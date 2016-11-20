Il 2026 inizia con un’allerta meteo gialla sulle aree interne delle Marche
Giovedì 1 e venerdì 2 gennaio previsto vento sostenuto con raffiche di garbino fino a burrasca forte
825 Letture0 commenti
La Protezione Civile Regionale delle Marche ha emesso, attraverso il Messaggio di Allertamento 001/2026, un’allerta meteo gialla sulle aree interne della regione, valido per le giornate di giovedì 1 e venerdì 2 gennaio 2026.
Le condizioni di garbino cominceranno dalla sera di giovedì 1 gennaio 2026 e si intensificheranno durante la giornata di venerdì 2, con raffiche che sul settore montano ed alto-collinare raggiungeranno intensità di burrasca forte.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!