Il 2026 inizia con un’allerta meteo gialla sulle aree interne delle Marche

Giovedì 1 e venerdì 2 gennaio previsto vento sostenuto con raffiche di garbino fino a burrasca forte

Cronaca
Ascolta la notizia
Vento forte, burrasca, maltempo

La Protezione Civile Regionale delle Marche ha emesso, attraverso il Messaggio di Allertamento 001/2026, un’allerta meteo gialla sulle aree interne della regione, valido per le giornate di giovedì 1 e venerdì 2 gennaio 2026.

Le condizioni di garbino cominceranno dalla sera di giovedì 1 gennaio 2026 e si intensificheranno durante la giornata di venerdì 2, con raffiche che sul settore montano ed alto-collinare raggiungeranno intensità di burrasca forte.

Luca Ceccacci
Luca Ceccacci
Pubblicato Mercoledì 31 dicembre, 2025 
alle ore 14:11
