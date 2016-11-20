Anche nelle Marche sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi della FITP Appuntamento all'estate 2026

Anche nelle Marche sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi della FITP, che nel 2025 hanno visto tanti giovani tennisti del nostro territorio partecipare e così sarà anche nell’estate 2026.

Basta iscriversi sul sito ufficiale FITP, per trovare tutte le proposte che nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto sono organizzate dall’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi.

Sette le sedi, tutte multidisciplinari, in località turistiche dislocate in punti strategici del territorio italiano: Brallo di Pergola (Lombardia), Paderno del Grappa (Veneto), Serramazzoni (Emilia Romagna), Castel di Sangro (Abruzzo), Fiuggi (Lazio), Sibari (Calabria) e Sciacca (Sicilia).

Dal 1956, i Centri Estivi hanno visto transitare migliaia di ragazzi, diventando una garanzia per genitori e figli per una vacanza all’insegna del benessere sportivo. L’offerta si è ampliata anno dopo anno. Per il 2026 cresceranno ancora le settimane di attività, saranno infatti 41 da metà giugno a metà agosto.

E questo senza considerare che i due centri del Brallo di Pregola e di Castel di Sangro apriranno con una settimana d’anticipo rispetto all’inizio ufficiale dei Centri Estivi, per ospitare la fase finale della Coppa delle Province (in Lombardia) e la Coppa Mario Belardinelli (in Abruzzo).

Tutte le attività proposte si svolgeranno separatamente per fasce d’età e livello di gioco.

L’attività sportiva è affidata a tecnici e preparatori certificati FITP, che adottano programmi predisposti dall’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi.

L’alimentazione è curata da nutrizionisti specializzati e tiene conto del fabbisogno calorico dei ragazzi.

Oltre all’attività tradizionale estiva, che presta grande attenzione agli aspetti sociali perché incentrata su divertimento e didattica, i Centri estivi offrono anche un confronto competitivo, ospitando un insieme di attività per il settore giovanile.