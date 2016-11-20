Adesso AN
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Strade, dal MIT oltre 334mila euro per i piccoli Comuni nelle Marche

Stanziati complessivamente 12 milioni di euro

162 Letture
commenti
Cronaca
San Lorenzo in Campo, 250mila euro per asfaltature

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni“. Nel dettaglio, per le Marche sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di San Lorenzo in Campo, Force e Bolognola per un finanziamento totale di oltre 344mila euro.

A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Anche per l’anno 2025 il Fondo, con oltre 3.422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo – introdotto dal Ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro. L’obiettivo del Ministro Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l’eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze.

