Fioravanti (Anci Marche): “Incontrare Papa Leone XIV è stata una grande emozione” "L’auspicio e l’invito che gli abbiamo fatto è di venire presto in visita nelle Marche"

“Incontrare Papa XIV è stata una grande emozione ed un giorno che nessuno di noi potrà mai dimenticare”. A dirlo è Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno, Presidente di Anci Marche e del Consiglio Nazionale Anci. Nell’udienza privata in Vaticano presso la Sala Clementina il Santo Padre Papa Leone XIV ha salutato la delegazione presente all’evento coordinato da Anci Nazionale e co-organizzato da Anci Marche che ha curato i rapporti con il Vaticano.

“L’auspicio e l’invito che gli abbiamo fatto è di venire presto in visita nelle Marche: sarebbe un grande onore”.

Per le Marche oltre al sindaco Fioravanti hanno partecipato Daniele Silvetti Sindaco di Ancona Vicepresidente vicario di Anci, Andrea Biancani Sindaco di Pesaro, Sandro Parcaroli Sindaco di Macerata, Mauro Torresi Sindaco di Fermo e il Segretario Generale di Anci Marche Francesca Bedeschi.

“Difficile descrivere le emozioni nel poter stringere la mano al Santo Padre – ha detto Silvetti – e per un credente come me è stato un momento che resterà scolpito nel mio cuore”.

Al termine la delegazione è passata sotto la Porta Santa prima della chiusura.