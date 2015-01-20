Rete Studenti Medi Marche: “Venerdì blocchiamo tutto per la Flotilla” Il movimento studentesco regionale si mobilita nelle piazze e nelle strade di sei città per lo sciopero di venerdì 3 ottobre

È delle ultime ore la notizia dell’abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte dalle navi militari israeliane, a soli venti minuti dalle coste di Gaza, verso cui la flotta umanitaria era diretta per rompere il blocco navale imposto illegalmente da Israele in acque palestinesi.

Israele continua a perpetuare un vero e proprio assedio in terra palestinese. Le mire colonialiste negli ultimi due anni si sono trasformate in un vero e proprio strangolamento: gli aiuti umanitari vengono sistematicamente bloccati, mentre la popolazione civile è costretta a vivere in condizioni disumane, senza cure mediche adeguate, con accesso limitato ad acqua, elettricità e beni essenziali.

La minaccia di arresto dell’intero equipaggio da parte di Israele non è che l’ennesima violazione del diritto internazionale, un’ulteriore conferma della natura terrorista dello Stato sionista e del suo vero scopo: il genocidio e la cancellazione etnica del popolo palestinese.

Di fronte a tutto questo, il Governo italiano si mostra complice, non prendendo posizione contro le ripetute violazioni del diritto internazionale, e abbandonando l’equipaggio della Flotilla, di cui fanno parte moltissimi nostri connazionali, nella morsa spietata israeliana.

Lo avevamo detto: se toccano la Flotilla, siamo pronti a bloccare tutto e a mobilitarci in sciopero generale.

Per questo, come Rete degli Studenti Medi, venerdì 3 ottobre insieme alla CGIL, all’Unione degli Universitari, a decine di associazioni, e a tutto il movimento, saremo nelle piazze di tutta la regione Marche.

Vogliamo che le istituzioni abbandonino le dichiarazioni di facciata, prendendo misure urgenti e nette contro Israele.

Vogliamo prese di posizioni serie da parte delle scuole, delle università e dal mondo dell’educazione tutto. Chiediamo lo stop alla complicità, alla fornitura di armi, al silenzio di fronte ad un genocidio.

Venerdì scioperiamo in tutte le province della regione, invitiamo tutti a mobilitarsi unendosi a noi!

San Benedetto del Tronto – Presidio, Piazza dei Bambini del Mondo, ore 8:00

Ascoli Piceno – Corteo, partenza da Piazza Matteotti, ore 11:00

Fermo – Corteo, partenza dal Terminal Mario Dondero, ore 7:30

Macerata – Presidio, Piazza della Libertà, ore 9:30

Ancona – Corteo, partenza da Piazza del Crocifisso (Rione Archi), ore 16:00

Pesaro – Presidio, Piazzale Lazzarini, ore 10:00

da Rete degli Studenti Medi Marche