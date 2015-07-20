Presidio permanente a sostegno della Global Sumud Flotilla Si protrarrà fino a venerdì 3 ottobre

178 Letture Associazioni

Iniziato sabato 27 settembre il presidio permanente a sostegno della Global Sumud Flottilla indetto dal Coordinamento Marche per la Palestina e dall’associazione Sumud, centro culturale palestinese delle Marche, che si protrarrà fino a venerdì 3 ottobre.

Il presidio quotidiano, h24, si svolge in Piazza del Crocifisso, nel quartiere popolare e multiculturale degli Archi, ad Ancona. In questa settimana, volontarie e volontari si sono impegnati e si impegneranno a dare vita a piccoli workshop, laboratori, dibattiti, proiezioni di film, mostre, cene condivise e piccoli spettacoli.

Tra gli appuntamenti del pomeriggio, ci sarà il laboratorio di fumetti, in programma lunedì e giovedì (a partire dalle 18) di cui il secondo giorno anche in collegamento con Elena Mistrello, autrice del fumetto “Tracciato Palestina” e un laboratorio per bambini e non, in programma giovedì e venerdì dalle 16 alle 18 dal titolo “Pensieri su carta”: si creerà uno striscione di carta pieno dei nostri messaggi di resistenza e speranza per i bambini palestinesi tutti e per la Global Sumud Flottilla.

Gli appuntamenti del dopo cena prevedono invece la proiezione di film, tra cui il docufilm “Colpevoli di Palestina” sul caso giudiziario italiano che riguarda tre attivisti palestinesi, tra cui Anan Yaeesh (lunedì), l’assemblea pubblica in programma per martedì 30 settembre e uno spettacolo musicale di Francesco Coltorti in programma per mercoledì. Chiuderà la settimana di presidio una conviviale cena con piatti palestinesi.

Il programma è in evoluzione e soggetto a modifiche, nonché implementazione, anche e soprattutto in relazione agli sviluppi internazionali. Inoltre, si segnala che dal presidio permanente partiranno iniziative di protesta durante le prossime imminenti giornate di sciopero, fino alla manifestazione del 4 ottobre a Roma. Altri presidi permanenti si sono organizzati su tutto il territorio marchigiano, come ad esempio quello ad Ascoli organizzato da Piceno per la Palestina, sempre all’interno del Coordinamento Marche, che si tiene in Piazza Matteotti da lunedì a venerdì, dalle 16:00 in poi.