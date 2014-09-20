Regionali 2025, i risultati in alcuni Comuni dell’anconetano
Acquaroli stravince a Filottrano, nel capoluogo più voti per Ricci
Questi i risultati in alcuni Comuni dell’anconetano, delle elezioni regionali 2025, che hanno riconfermato presidente Francesco Acquaroli del centro-destra.
Partiamo dal capoluogo, dove prevale Ricci: ad Ancona 53.14% contro 43.35%.
Più voti per Acquaroli a Fabriano: 50.35% contro 46.27% di Ricci.
Largo successo del centrosinistra a Jesi: Ricci 55.29%, Acquaroli 40.72% mentre a Osimo prevale leggermente il centrodestra con Acquaroli a 49.91% e Ricci a 47.24%.
A Senigallia ricordiamo che Ricci ha ottenuto il 54.69% e Acquaroli al 42.17%.
A Montemarciano ha vinto Matteo Ricci: 52.09% contro 43.33%.
Ricci prevale anche a Morro d’Alba con il 50.47% contro il 46.45% di Acquaroli.
A Chiaravalle Ricci 56.77% contro Acquaroli 39.06%, a Montecarotto Ricci 57.14%, Acquaroli 39.06%.
Vince nettamente Acquaroli invece a Belvedere Ostrense: 52.53% a 43.16%.
Consenso ancor più largo a Filottrano: Acquaroli 63.14%, Ricci 33.94%.
