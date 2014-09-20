Adesso AN
16°
Giovedì
12° / 16°
Venerdì
11° / 16°
Sabato
10° / 20°
Domenica
14° / 18°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Elezioni Regionali Marche 2025: concluse operazioni di scrutinio, il dato definitivo

Le attribuzioni dei voti delle liste e i dati complessivi delle coalizioni e dei candidati presidenti

439 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Elezioni regionali: spoglio dei voti, schede elettorali, scrutinio

Si sono concluse nella tarda serata del 29 settembre le operazioni di scrutinio delle consultazioni elettorali regionali 2025 e quindi di immissione dei dati da parte dell’Ufficio elettorale della Regione Marche (aggiornamento ore 16 del 30/09).

Di seguito le attribuzioni dei voti delle liste che appoggiavano le coalizioni e le relative percentuali a livello complessivo regionale:

GIORGIA MELONI PER ACQUAROLI – FRATELLI D’ITALIA 155.540 – 27,41%

PD – PARTITO DEMOCRATICO 127.638 – 22,49%

FORZA ITALIA BERLUSCONI 48.823 – 8,60%

LEGA SALVINI MARCHE 41.805 – 7,37%

LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE 41.650 – 7,34%

MOVIMENTO 5 STELLE 2050 28.836 – 5,08%

I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI PRESIDENTE 24.104 – 4,25%

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 23.565 – 4,15%

CIVICI MARCHE PER ACQUAROLI PRESIDENTE 14.680 – 2,59%

PROGETTO MARCHE VIVE MATTEO RICCI PRESIDENTE 10.872 – 1,92%

LISTE CIVICHE LIBERTAS UNIONE DI CENTRO 10.853 – 1,91%

NOI MODERATI PER ACQUAROLI 9.299 – 1,64%

PROGETTO CIVICO AVANTI CON RICCI 8.100 – 1,43%

PACE SALUTE LAVORO 6.392 – 1,13%

EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE 4.867 – 0,86%

PCI – PARTITO COMUNISTA ITALIANO 3.388 – 0,60%

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE DSP CON MARCO RIZZO 3.953 – 0,70%

FORZA DEL POPOLO CON AMORE E LIBERTA’ GERARDI PRESIDENTE MARCHE 3.037 – 0,54%

I dati complessivi delle coalizioni e dei candidati presidenti: Francesco Acquaroli (Più Marche: 337.679 – 52,43%); Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento: 286.209 – 44,44%); Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione 6.302 – 0,98 %); Claudio Bolletta (Democrazia sovrana popolare DSP con Marco Rizzo 4.851 – 0.75%); Lidia Mangani (PCI – Partito Comunista Italiano: 5.039 – 0,79%); Francesco Gerardi (Forza del popolo con amore e libertà Gerardi presidente Marche 3.916 – 0.60%).

Si ricorda che la Regione Marche ha attivato il portale www.elezioni.marche.it che raccoglie tutte le informazioni utili relative al voto. Il portale rimanda al sito https://dati.elezioni.marche.it/ che permette di consultare risultati, percentuali e preferenze sia a livello regionale che per circoscrizione, Comune e sezione.

Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Martedì 30 settembre, 2025 
alle ore 16:47
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni