Elezioni Regionali Marche 2025: concluse operazioni di scrutinio, il dato definitivo Le attribuzioni dei voti delle liste e i dati complessivi delle coalizioni e dei candidati presidenti

Si sono concluse nella tarda serata del 29 settembre le operazioni di scrutinio delle consultazioni elettorali regionali 2025 e quindi di immissione dei dati da parte dell’Ufficio elettorale della Regione Marche (aggiornamento ore 16 del 30/09).

Di seguito le attribuzioni dei voti delle liste che appoggiavano le coalizioni e le relative percentuali a livello complessivo regionale:

GIORGIA MELONI PER ACQUAROLI – FRATELLI D’ITALIA 155.540 – 27,41%

PD – PARTITO DEMOCRATICO 127.638 – 22,49%

FORZA ITALIA BERLUSCONI 48.823 – 8,60%

LEGA SALVINI MARCHE 41.805 – 7,37%

LISTA CIVICA MATTEO RICCI PRESIDENTE 41.650 – 7,34%

MOVIMENTO 5 STELLE 2050 28.836 – 5,08%

I MARCHIGIANI PER ACQUAROLI PRESIDENTE 24.104 – 4,25%

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 23.565 – 4,15%

CIVICI MARCHE PER ACQUAROLI PRESIDENTE 14.680 – 2,59%

PROGETTO MARCHE VIVE MATTEO RICCI PRESIDENTE 10.872 – 1,92%

LISTE CIVICHE LIBERTAS UNIONE DI CENTRO 10.853 – 1,91%

NOI MODERATI PER ACQUAROLI 9.299 – 1,64%

PROGETTO CIVICO AVANTI CON RICCI 8.100 – 1,43%

PACE SALUTE LAVORO 6.392 – 1,13%

EVOLUZIONE DELLA RIVOLUZIONE 4.867 – 0,86%

PCI – PARTITO COMUNISTA ITALIANO 3.388 – 0,60%

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE DSP CON MARCO RIZZO 3.953 – 0,70%

FORZA DEL POPOLO CON AMORE E LIBERTA’ GERARDI PRESIDENTE MARCHE 3.037 – 0,54%

I dati complessivi delle coalizioni e dei candidati presidenti: Francesco Acquaroli (Più Marche: 337.679 – 52,43%); Matteo Ricci (Alleanza del Cambiamento: 286.209 – 44,44%); Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione 6.302 – 0,98 %); Claudio Bolletta (Democrazia sovrana popolare DSP con Marco Rizzo 4.851 – 0.75%); Lidia Mangani (PCI – Partito Comunista Italiano: 5.039 – 0,79%); Francesco Gerardi (Forza del popolo con amore e libertà Gerardi presidente Marche 3.916 – 0.60%).

Si ricorda che la Regione Marche ha attivato il portale www.elezioni.marche.it che raccoglie tutte le informazioni utili relative al voto. Il portale rimanda al sito https://dati.elezioni.marche.it/ che permette di consultare risultati, percentuali e preferenze sia a livello regionale che per circoscrizione, Comune e sezione.