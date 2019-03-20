Eletti i rappresentanti delle Associazioni per il “Comitato di partecipazione dei cittadini per la tutela della salute dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche” Il Comitato è composto complessivamente da 15 membri

Nella giornata di lunedì 22 settembre si sono riunite le Associazioni iscritte al Registro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche per le attività di volontariato. All’albo Aziendale sono iscritte 47 associazioni.

Durante l’assemblea tenutasi presso i locali del Centro Servizi per il Volontariato, sono stati eletti gli 11 rappresentanti del volontariato in seno al “Comitato di partecipazione dei cittadini per la tutela della salute dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche”.

I nuovi componenti sono Floriana Marchegiani (AIDO), Fabrizio Burzacchini (Anlaids), Maria Sturari (AIL), Gentilina Recchi(LOTO ODV); Gianluca Amoroso Gasperoni (AFI), Gabriella Venanzi (AMCE), Sergio Santomo (Ambalt), Anna Vespignani (AVULSS), Massimo Liguori (LIFC), Maria Rita Materazzi (Qui Salute Donna), Stefano Pietroni (Tribunale della Salute).

Il Comitato di partecipazione è presente, come ribadito anche dalla recente normativa (LR n.19, 8/8/2022, art. 12), da diversi anni all’interno dell’Azienda OU delle Marche, ed è costituito da quindici membri: oltre agli 11 rappresentanti delle Associazioni di volontariato su elencati ne fanno parte anche il Direttore Generale, il Responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico, un rappresentante dei professionisti e il Dirigente dell’Area delle professioni sanitarie dell’Azienda stessa.

Il comitato di Torrette, come gli altri comitati delle altre aziende sanitarie, svolge da anni, per statuto, interventi, azioni, verifiche sul Servizio sanitario, esprime pareri, formula proposte, elabora e conduce progetti, esprime giudizi con il fine di migliorare l’assistenza sanitaria ai cittadini. I comitati sono uno stimolo non in contrapposizione alle Aziende ma di supporto ad esse.