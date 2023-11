La Commissione Bilancio della Regione Marche approva il rendiconto 2022 Via libera a maggioranza dopo giudizio di parifica della Corte dei conti. Risultato di amministrazione pari a 823,64 milioni di euro

La Commissione Affari istituzionali-bilancio, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), ha approvato a maggioranza la proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2022”.

Il via libera al documento contabile è seguito all’acquisizione del Giudizio di parificazione della Corte dei conti, comunicato in udienza lo scorso 26 ottobre. Per il 2022 il risultato di amministrazione ammonta a 823,64 milioni di euro, le entrate di competenza accertate sono pari a 5,18 miliardi, mentre gli impegni di spesa risultano 4,97 miliardi.

“Il giudizio di parificazione della Corte dei conti – evidenzia la relatrice di maggioranza Jessica Marcozzi (FI) – certifica il mantenimento degli equilibri di bilancio. Nonostante il contesto condizionato da calamità naturali e da una crisi degli equilibri geopolitici, con l’aumento dei costi energetici e dell’inflazione, la Regione mantiene i conti in ordine e presenta un Rendiconto positivo, con una pressione fiscale invariata e un indebitamento complessivo ridotto ulteriormente”.

Tra le ragioni del voto contrario, la Vicepresidente Marta Ruggeri (M5s), come relatrice di opposizione, sottolinea “la non condivisione dell’operato della Giunta regionale, in particolare in materia di sanità per le liste d’attesa recuperate sotto la soglia, la mobilità passiva e i ritardi nell’edilizia ospedaliera. Aumentate anche le spese per il personale e per gli enti partecipati”.