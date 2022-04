Il Capogruppo Pd Marche Maurizio Mangialardi posta sui social Salvini e Le Pan a testa in giù La replica immediata del leader della Lega attraverso i social

Domenica 24 aprile, il Capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, ricondividendo un post di un giornale il quale scriveva “Salvini tifa ancora Le Pen, e questo vuol dire che non è cambiato. Nonostante la prudenza, Salvini è ancora uno dei principali sponsor di Putin e avversari dell’Europa nel nostro paese.”

Il Capogruppo PD Marche ha condiviso questi contenuti capovolti, con testo e foto di Matteo Salvini e Marine Le Pen a testa in giù, provocando subito la reazione del leader della Lega il quale ha replicato sulla propria pagina Facebook con un post: “Consigliere regionale del PD delle Marche (signor Mangialardi) pacifista e solidale, che posta su Instagram me e Marine a testa in giù, e magari oggi sarà in piazza con la bandiera della pace…Buona festa della Liberazione da guerra, violenza e cretini. #25aprile.”