Ultimo giorno per il servizio civile con le Acli 19 i posti a disposizione in Regione

E’ stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Universale 2021: l’esperienza di impegno sociale rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni non compiuti (cittadini italiani, cittadini di paesi appartenenti all’UE o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia).

La scadenza per la presentazione delle domande online è stata fissata alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021. I posti disponibili a livello nazionale sono 46.891. Di questo esercito di volontari alcuni sono stati assegnati alle varie sedi Acli marchigiane. I posti a disposizione sono in tutto 19: 10 per la provincia di Ascoli Piceno, 3 per le province di Pesaro Urbino e Ancona, 2 per la provincia di Macerata e 1 per la provincia di Fermo. La scelta di partecipare da parte di tanti ragazzi e ragazze è una tappa fondamentale nella loro crescita umana e professionale. I giovani volontari sono da sempre una grande risorsa e spesso la loro energia e la loro passione parte anche dall”esperienza del servizio civile: un anno dedicato al servizio della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale e anche un’opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Le Acli hanno pensato per questi giovani a diversi progetti in cui i giovani si occupano di anziani come risorsa valore e memoria, stili di vita e consumo sostenibile, dispersione scolastica, sport e lavoro, comunità resilienti, anziani come risorsa e sport e parità di genere come valore sociale. Per informazioni su come presentare la domanda contattare le sedi provinciali Acli interessate oppure consultare la sezione dedicata al Bando sul sito delle ACLI nazionali https://www.acli.it/servizio-civile-universale-con-le-acli-per-non-vivere-distanti/