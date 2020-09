Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari: il Sì è in netto vantaggio Due terzi delle sezioni scrutinate nelle Marche. Proiezioni nazionali danno il Sì al 68,1%. I dati dell'affluenza in via di definizione

Exit poll e prime proiezioni a livello nazionale danno per certa la vittoria per il Sì al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari italiani.

I primi ad essere pubblicati sono stati gli exit poll: che parlavano di una forbice compresa tra il 60 e il 64% per il Sì e tra il 36 e il 40% per il No.

Le proiezioni nazionali hanno in seguito allargato il divario, con un dato che attesta il Sì al 68,1% e il No al 31,9%. Pare a questo punto scontato l’esito del voto: gli italiani si sono espressi a favore del taglio dei componenti di Camera e Senato.

Affluenza nazionale (non ancora definitiva) al 54,51%, nelle Marche si è recato ai seggi il 66,44% per votare per il referendum,.

Referendum Costituzionale – Dati reali dello scrutinio

Marche (958 sez. su 1.577) Sì 69,28% – No 30,72%

Italia (37.206 sez. su 61.622) Sì 69,10% – No 30,90%