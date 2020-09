Elezioni Regionali Marche 2020: segui lo scrutinio in diretta con i dati regionali Parte alle ore 15 del 21 settembre lo spoglio per il Referendum, seguito da quello per l'elezione del presidente marchigiano

Alla chiusura dei seggi elettorali nelle Marche, alle 15 di lunedì 21 settembre, parte lo scrutinio delle schede votate per il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, seguito da quello per le Elezioni Regionali 2020. Seguiamo in questo articolo l’andamento in diretta dello spoglio per il voto regionale delle Marche, man mano che arriveranno i risultati dalle 1.576 sezioni.

Su MarcheNotizie.info in diretta l’evoluzione dello scrutinio, aggiornando in tempo reale le tabelle che seguono, che riassumono voti e percentuali raccolte da ciascun candidato presidente e ciascuna lista ad essi collegata.

DATI RIFERITI A TUTTA LA REGIONE MARCHE – 0 sezioni su 1.576