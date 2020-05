Marche, allerta meteo valida per il 20 maggio: precipitazioni anche a carattere temporalesco Avrà validità dalle 00.00 alle 24.00

Nuova allerta meteo della Protezione Civile valida anche per tutte le Marche per la giornata del 20 maggio. Si tratta di allerta gialla per temporali che prevede precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco.



I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

A causarla un’area depressionaria presente sul bacino del Mediterraneo centrale che determinerà una moderata fase perturbata sulla nostra penisola, con precipitazioni che interesseranno gran parte del Paese.