Annunciati i vincitori dell’edizione 2025 di Musicultura Le serate finali della manifestazione saranno condotte da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio

Presentati a Roma in Rai, nella storica Sala A di Via Asiago gli 8 vincitori di Musicultura 2025 e l’intero programma del Festival che si terrà a Macerata dal 17 al 21 giugno .

La Rai è main media partner di Musicultura con Rai Radio1, Rai 2, TgR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay impegnate a raccontare l’evento a tutto tondo. A testimoniare l’importante rapporto di collaborazione con la RAI gli interventi di Ivano Liberati, Vicedirettore Rai Radio 1, Maria Rita Grieco Direttrice Rai Offerta Estero, Giovanni Anversa Vicedirettore Intrattenimento Prime Time e Federico Zurzolo Direttore di Rainews24 e Rainews.it.

A rappresentare la Regione e la città di Macerata, sono intervenuti il Presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini che ha portato i saluti del Presidente della Regione Francesco Acquaroli e l’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Macerata Riccardo Sacchi, entrambi hanno messo in rilievo il grande valore di Musicultura, sia per le Marche che per l’intero Paese, un patrimonio della musica e della cultura che da 36 anni scopre e valorizza le nuove tendenze della musica popolare e d’autore, trampolino di lancio di tanti artisti tra cui ricordiamo: Gianmaria Testa, Pacifico, Patrizia Laquidara, Simone Cristicchi, Margherita Vicario, Mannarino, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi e Lucio Corsi.

La conduzione delle due serate conclusive di spettacolo, in scena il 20 e il 21 giugno allo Sferisterio, è affidata a Carolina Di Domenico e, per la prima volta, a Fabrizio Biggio.

Gli ospiti ad oggi confermati sul palco dello Sferisterio sono Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Tricarico e Valerio Lundini.

Con loro ci saranno gli otto giovani artisti vincitori della XXXVI edizione di Musicultura.

Di seguito i loro nomi, con le città di provenienza e i titoli delle rispettive canzoni, delle quali sono tutti autori o autrici:

Alessandra Nazzaro, Napoli – Ouverture

Elena Mil, Monza – La ballata dell’inferno

Frammenti, Treviso – La pace

Ibisco, Bologna – Languore

ME JULY, Benevento – Mundi

Moonari, Roma – Funamboli

Abat-jour, Rieti – Oblio

Silvia Lovicario, Nuoro – Notte

“Ringrazio queste ragazze e questi ragazzi, in tempi di canzoni rimasticate e di artisti scaltri ci danno una lezione di pulizia emotiva ed espressiva. – Ha dichiarato il direttore artistico Ezio Nannipieri – Il senso di Musicultura sta nell’essere al loro servizio, nel cercare di sostenerne l’immaginazione, la passione e, per quanto possibile, le economie”.

I vincitori di Musicultura sono il frutto di una lunga selezione cominciata nel novembre scorso con il vaglio delle 2.352 canzoni iscritte al Concorso. Gli ascolti hanno richiesto oltre tre mesi di tempo, dopo di che, le 60 proposte più meritevoli sono state convocate per esibirsi dal vivo di fronte al pubblico nel corso delle Audizioni Live: 10 serate sold out al Teatro L. Rossi di Macerata (5.000 spettatori), seguite da 2 milioni di utenti in streaming. Al termine delle Audizioni Live, la direzione artistica di Musicultura ha proclamato e presentato ufficialmente i 16 artisti finalisti nell’ambito di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, trasmessi in diretta da Rai Radio1 e in streaming da Rainews.it. Le canzoni finaliste sono raccolte nel CD Compilation “Musicultura XXXVI ed. 2025”, distribuito da EgeaMusic e su tutte le principali piattaforme digitali.

Gli otto vincitori sono stati designati dal prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, i cui primi firmatari furono nel 1990 Fabrizio De André e Giorgio Caproni, e che in questa XXXVI edizione, è composto da: Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Mariella Nava, Susanna Nichiarelli, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Sydney Sibilia, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario.

Già dalla serata di giovedì 12 giugno si potrà cominciare ad approfondire la conoscenza degli artisti vincitori di Musicultura 2025. Rai Radio1, la radio ufficiale del festival, trasmetterà infatti il loro concerto in diretta dalla Sala A di via Asiago a partire dalle 21, con la conduzione di John Vignola, coadiuvato da Duccio Pasqua. L’evento sarà ripreso e diffuso in diretta anche da RaiPlay e Rainews.it.

Ritroveremo i protagonisti e le protagoniste del concorso tra due settimane a Macerata. Sarà il test democratico del voto del pubblico dello Sferisterio a decretare, al termine delle due serate di spettacolo del 20 e il 21 giugno , il vincitore assoluto di Musicultura, al quale andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata.

Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (€ 3.000), il Premio Nuovo Imaie (€ 10.000) per la realizzazione di un tour, il Premio PMI (€ 2.000) per il miglior progetto discografico, il Premio per il miglior testo (€ 2.000), il Premio Grotte di Frasassi (€ 2.000), che prevede anche per il vincitore una residenza e una restituzione artistica site specific presso le Grotte di Frasassi, in seno a uno dei complessi carsici più spettacolari d’Europa, nel cuore delle Marche.

Per il secondo anno verrà inoltre conferito il Premio La Casa in riva al Mare (€ 2.000) lo speciale riconoscimento assegnato ad uno degli otto vincitori da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. Il progetto, promosso dal Garante regionale dei diritti della persona – Marche, Giancarlo Giulianelli, è stato segnalato nel 2024 come best practice dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Le serate di spettacolo allo Sferisterio del 20 e 21 giugno saranno trasmesse in diretta da Rai Radio1 con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola alla conduzione. Diverranno anche un programma televisivo, firmato da Matteo Catalano, con la collaborazione di Carolina Catalano e per la regia di Duccio Forzano.

Lo speciale Musicultura 2025 andrà in onda il 15 luglio su Rai2 in seconda serata e Rai Italia diffonderà il programma nei cinque continenti. Un piano editoriale integrato coordinerà tutte le attività social. Rainews24, Rainews.it e TgR, con dirette, servizi e rubriche completano il quadro dell’informazione e dell’approfondimento della XXXVI edizione di Musicultura.

La Controra

Martedì 17 giugno , presso la Banca Macerata Arena in Piazza V. Veneto, sarà Simone Cristicchi a tagliare il nastro della fase conclusiva di Musicultura 2025, in apertura de La Controra, il festival nel festival che fino al 21 giugno animerà il centro storico della città di Macerata con concerti, recital, incontri e mostre, tutti ad ingresso libero.

Cristicchi ripercorrerà i venti, fantastici anni trascorsi dalla sua vittoria a Musicultura tra canzoni, parole, ricordi e progetti, affiancato sul palco da Andrea Scanzi.

Fra i tanti altri ospiti de La Controra, segnaliamo Niccolò Fabi, Edoardo Camurri, Pop X, Franco Godi, DonPasta, Roberta Giallo, Danila Satragno, Giorgia Pagliuca, Silvia Cecchi, Beatrice Achille, Giorgiomaria Cornelio, Beatrice Zerbini, Mariachiara Rafaiani.

Tra le novità de La Controra 2025 spicca il new-format Refresh, progetto finanziato attraverso il bando “Per Chi Crea“ della SIAE: quattro concerti per dare spazio, voce e continuità a giovani artisti già vincitori di Musicultura, che in questa prima edizione saranno Yosh Whale, The Snookers, Nico Arezzo e Anna Castiglia.

Gli aggiornamenti sul cast di Musicultura 2025 ed il programma completo de La Controra sono reperibili su www.musicultura.it.

I biglietti per il 20 e 21 giugno sono acquistabili online su vivaticket.ite in tutti i rivenditori del circuito vivaticket.