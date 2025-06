Partito a Pesaro il festival del cinema Subito gran pubblico, il programma del 16 giugno

La giornata di lunedì 16 giugno inizia con la rassegna Matinée – Un caffè alla Maddalena: dalle 9:30 alle 18:30, presso la Chiesa della Maddalena si terrà il convegno L’irruzione della modernità.

La Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro (1965-1998) promosso dal Gruppo Festival ed eventi cinematografici della Consulta Universitaria del Cinema. Durante la Giornata di studi interverranno Pedro Armocida, Matteo Berardini, Giorgio Bottini, Alessia Brandoni, Francesco D’Asero, Marco Dalla Gassa, Lorenzo Di Ficcio, Chiara Dionisi, Francesco Dongiovanni, Giuliana Gamba, Gabriele Landrini, Livio Lepratto, Sandra Lischi, Matteo Macaluso, Giacomo Manzoli, Guglielmo Pescatore, Giacomo Ravesi, Claudio Panella, Stefania Parigi, Cosetta Saba, Augusto Sainati, Angela Bianca Saponari, Livia Sisi, Gianmarco Torri, Giulio Tosi, Vito Zagarrio, Arianna Zaffini e Federico Zecca.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, presso la Sala Grande del Teatro Sperimentale continuano le proiezioni del focus sul Cinema di guerra fascista:

v ATTENZIONE! (Italia, 1940, durata 8’) di Giuseppe Amato

v DOCUMENTO Z 3 (Italia, 1942, 85’) di Alfredo Guarini

Sempre presso la Sala Grande, dalle ore 16:40 parte il concorso internazionale, cuore della Mostra, con titoli provenienti da tutto il mondo e risultato di una lunga selezione a cura del direttore artistico Pedro Armocida, affiancato da Paola Cassano, Cecilia Ermini, Raffaele Meale, Stefano Miraglia e Federico Rossin. I film saranno giudicati da tre giurie differenti: la giuria composta da studenti provenienti dalle università di tutta Italia con insegnamenti di storia del cinema e dalle principali scuole di cinema e accademie di belle arti; un’altra professionale con personalità di rilievo internazionale – nello specifico, Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore musicale, Anna Marziano, regista, e Alain Parroni, regista – e, infine, la giuria del Premio della Critica Italiana SNCCI composta dai critici del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Fabrizio Croce, Vittorio Renzi e Sarah Van Put. Questi i titoli in concorso che verranno presentati nella giornata di lunedì:

v ¿CÓMO SUTURAR LA TIERRA? (Ecuador, 2024, 17’) di Wil Paucar Calle

v CARTAS DO ABSURDO (Brasile, 2025, 44’) di Gabraz Sanna

v UNDERGROUND (Giappone, 2024, 83’) di Kaori Oda

Parallelamente, alle ore 15:30, presso la Sala Pasolini del Teatro Sperimentale si darà il via al focus dedicato all’artista sperimentale statunitense Jerome Hiler, omaggiato per la prima volta in Italia. I lavori del regista, che si dipanano tra il 1967 e il 2024, sono momenti di pura illusione, luoghi dove arte e magia sono fatte della stessa sostanza. Questi i primi titoli che verranno proposti, alla presenza dei curatori del focus Rinaldo Censi e Federico Rossin:

v IN THE STONE HOUSE (USA, 1967-70/2012, 35′)

v NEW SHORES (USA,1971-87/2014, 30′)

Sempre in Sala Pasolini, alle ore 17.30 comincia l’ottava edizione delle Lezioni di storia, intitolata Sperimentare il colore. 80 anni di invenzioni e performances, a cura di Federico Rossin, che sarà presente in sala. Il programma, che come ogni anno vuole sottolineare le forme innovative di cinematografia e riscoprire registi dimenticati, si focalizza sull’utilizzo del colore nel cinema sperimentale. Questi i titoli della prima giornata della sezione, dal titolo Separare i colori (In memoriam Corinne Cantrill):

v COLOUR SEPARATION (UK, 1974-1976, 2’30”) di Chris Welsby

v NOTES ON THE PASSAGE OF TIME (Australia, 1979, 13′) di Arthur e Corinne Cantrill

v WATERFALL (Australia, 1984, 17′) di Arthur e Corinne Cantrill

v GARDEN OF CHROMATIC DISTURBANCE (Australia, 1998, 11′) di Arthur e Corinne Cantrill

v CITY OF CHROMATIC DISSOLUTION (Australia, 1999, 17′) di Arthur e Corinne Cantrill

v THE ROOM OF CHROMATIC MYSTERY (Australia, 2006, 8′) di Arthur e Corinne Cantrill

Nel frattempo, presso il Centro Arti Visive Pescheria il pomeriggio dei più piccoli si anima con i primi appuntamenti del Pesaro Film Festival Circus, curato da Giulietta Fara e giunto ormai alla sua quinta edizione. Alle ore 16:00 si terrà il laboratorio La natura si anima. Prima parte, mentre alle ore 18:00 è prevista la proiezione del film I AM FRANKELDA (Messico, 2025, 113′) di Arturo Ambriz e Roy Ambriz, proposto in versione originale con voiceover dell’attore Andrea Fugaro. È la storia di una scrittrice di talento che deve ristabilire l’equilibrio tra finzione e realtà quando i mostri che ha creato prendono vita nel suo subconscio.

Come ultima iniziativa del pomeriggio, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti torna lo sguardo sulla realtà virtuale con il PesaroNuovoCinemaVr, inaugurato lo scorso anno, che prende forma grazie all’apporto di Hangarfest con ZED Festival: dalle 15:00 alle 19:00 sarà possibile assistere a una selezione di film di danza VR a 360°.

In serata, dalle ore 21:30, la rassegna Cinema in Piazza presenta una serie di proiezioni imperdibili: alla Mostra arriva Lino Guanciale, protagonista del cortometraggio IN THE BOX (Italia, 2025, 15’), che verrà presentato insieme alla regista Francesca Staasch. Il corto è uno spaccato delle vite di tre persone arrivate al limite della sopportazione esistenziale, portate a confrontarsi con i propri demoni personali: un’interessante esplorazione della quotidiana fatica di vivere, il tema della perdita, dell’isolamento emotivo e della ricerca del conforto.

Seguirà la proiezione speciale dell’evento di EMERGENCY, Charity Partner del Festival dal 2021 e che torna a Pesaro per presentare il cortometraggio YURI (Italia, 2025, 11’25’’) di Ryan William Harris alla presenza degli sceneggiatori Valerio Cualbu e Marco Pozzato, vincitori del concorso “Una storia per Emergency”, e di Michela Greco di Emergency. Da oltre 30 anni, EMERGENCY cura le vittime della guerra e della povertà e promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Tra il 1994 e il 2025 in tutte le strutture sanitarie di EMERGENCY sono state curate gratuitamente più di 13 milioni di persone. Attualmente è attiva a Gaza, in Afghanistan, Iraq, Italia, Sierra Leone, Sudan, Ucraina, Uganda, in Eritrea e nel Mediterraneo Centrale. YURI racconta la storia di Lyuba, una bambina ucraina fuggita dalla guerra, e del suo incontro con Bruna, un’ex artista circense, che la porta in un mondo di magia ed illusioni. Ma quando il confine tra realtà e fantasia si spezza, Lyuba dovrà affrontare le sue paure per ritrovare la speranza.

Inoltre, Piazza del Popolo vedrà il debutto della nuova sezione Roads To Nowhere – Sentieri del rock Italiano, curata da Paola Cassano e Anthony Ettorre, una selezione di opere che si propone di raccontare frammenti, luoghi, storie, leggende e miti del rock italiano contemporaneo. Ad inaugurare la sezione, alla presenza dei registi, è l’anteprima mondiale di LA LEGGENDA DI ZAGOR (Italia, 2025, 94’) di Filippo Biagianti e Vittorio Ondedei, che ricostruisce la vicenda artistica di Mirko Bertuccioli, in arte Zagor Camillas, musicista pesarese scomparso nel 2020. Il film è una celebrazione del suo modo di fare musica e spettacolo: attraverso il ricordo di chi l’ha conosciuto, Zagor può ancora oggi parlarci di possibilità, di immaginazione e della bellezza di mescolarsi con gli altri.

La visione del film sarà preceduta dalla proiezione di NIENTE PANICO – Ghali (Italia, 2024, 3’09”) dei fratelli D’Innocenzo, uno dei sei videoclip finalisti e protagonisti della sezione Vedomusica scelti tra i migliori 20 videoclip italiani, definiti e votati attraverso un apposito contest social e da un comitato di selezione. Il vincitore sarà scelto da una giuria professionale composta da Simone Emiliani, Federica Illuminati, Donato Sansone.

Parallelamente, presso la Sala Grande del Teatro Sperimentale continuano le proiezioni dell’Evento Speciale dedicato a Gianni Amelio: alle ore 21:00 è la volta di COSÌ RIDEVANO (Italia, 1998, 124’), film vincitore del Leone d’oro alla 55ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Cambiando location, alle ore 21:30, per la rassegna La Vela incantata – Il cinema in spiaggia, organizzata con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, si terrà la proiezione in 35 mm del film LA BELLA DI ROMA (Italia, 1955, 94’) di Luigi Comencini, commedia che vede Alberto Sordi e Silvana Pampanini come protagonisti.