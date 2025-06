Jesi ha detto No all’impianto Edison In migliaia a protestare pacificamente

Una manifestazione riuscitissima, un serpentone lunghissimo di persone che hanno attraversato le strade di Jesi unite da un unico messaggio: NO all’impianto Edison Next Recology.



Un successo che ha superato ogni aspettativa e che ha visto migliaia di cittadini di tutte le età e provenienze camminare insieme, fianco a fianco, per difendere il nostro territorio. Nessuna bandiera se non quella della salute, della dignità e della tutela dell’ambiente in cui viviamo.

Jesi ha parlato chiaro, senza se e senza ma: questo impianto non lo vogliamo.

Lo ha detto con la forza della partecipazione, con la bellezza di una città viva e consapevole, con un NO che resterà impresso nella sua storia, così come nella memoria di tutte e tutti noi.

Il corteo, partito da Portavalle e arrivato fino in Piazza della Repubblica, è stato accompagnato da canti, striscioni, sorrisi e tanta energia positiva.

È stato un corteo gioioso ma determinato, in cui ogni persona ha potuto esprimere liberamente il proprio pensiero ed il proprio dissenso.

Un cammino collettivo che ha trasformato la protesta in un momento di comunità e di partecipazione attiva, confermando con forza e serenità un NO chiaro e condiviso.

L’Assemblea Permanente Stop Edison, che ha organizzato questa grande giornata, esprime una soddisfazione immensa per la risposta compatta e appassionata della comunità.

Un ringraziamento sentito va ai gruppi ambientalisti provenienti da altri territori, che hanno scelto di esserci e di camminare al nostro fianco, contribuendo con la loro presenza e solidarietà a rafforzare il nostro messaggio.

Grazie anche ad Augusto De Sanctis, presente alla manifestazione, che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno, accompagnandoci con competenza, determinazione e vicinanza in tutte le fasi della nostra lotta.

E un grazie di cuore a tutti i cittadini e le cittadine che hanno partecipato in mille modi: chi ha camminato con noi, chi ci ha accompagnato per un tratto, chi si è affacciato a una finestra, chi è uscito da un negozio per applaudire. Tutti hanno dato voce a un sentimento comune.

È stata la comunità intera a dire NO all’impianto Edison, messaggio che deve essere portato in Conferenza dei Servizi come elemento significativo ed indiscutibile della netta contrarietà all’impianto stesso.

Una comunità viva, attenta, unita, che ha deciso di difendere ciò che ha di più prezioso: la salute, l’ambiente, la dignità.

Avanti così. Uniti, determinati, più forti che mai.

Continuiamo così, senza mai dimenticare che in questo modo… il cielo è sempre più blu!

Dagli

Organizzatori