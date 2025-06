Marco Rizzo nelle Marche: “ un movimento di popolo per la Sovranità e la pace” Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare ad Ancona chiama a raccolta cittadini, organizzazioni e soggetti produttivi per un “manifesto anti-riarmo”. Lo sguardo è alle prossime elezioni regionali?

“Sovranità e Pace. Due fattori connessi contro i dogmi esterni e la prepotenza straniera nemica della nostra produzione, della nostra sicurezza, del nostro benessere e vero vessillo dei globalizzatori di destra e di sinistra.

Sovranità e Pace sono le due parole che hanno unito le nostre manifestazioni dei mesi scorsi, contro il riarmo europeo a Roma, Milano e Genova, sotto un’ unica bandiera, quella italiana, per rifiutare i guerrafondai di Bruxelles, i seguaci della Von Der Leyen e della guerra. Meloni e Schlein in Italia, Acquaroli e Ricci, nelle Marche. Tutti a gridare, fingendo di dividersi All’armi siam europeisti”. A dirlo è Marco Rizzo che sabato 14 giugno, a partire dalle 15, ad Ancona (Accademia di Babele) presenterà il manifesto “Sovranità e Pace per le Marche”. “L’iniziativa è rivolta- afferma Rizzo- a tutti i cittadini, le forze produttive e sindacali, le associazioni marchigiane che rifiutano la follia di 800 miliardi tolti alla sanità, alla scuola, alla ricerca, alle nuove generazioni per darli ai carri armati. L’Ue è matrigna, basterebbe fare un po’ di conti in tasca. Decine di anni fa uno stipendio di 2 milioni era buono, oggi, con 1000 € al mese, fai la fame. Abbiamo pagato noi la riunificazione della Germania. Ci hanno distrutto l’agricoltura e la pesca, derubato di tutti i grandi marchi, mandando a casa i lavoratori, desertificato il tessuto industriale fatto di piccole e medie imprese. Hanno imposto con i loro servi di destra e di sinistra la riduzione drastica dell’assistenza sanitaria pubblica. I governi marchigiani del PD hanno finanziato la sanità privata per oltre 350 milioni di euro all’anno, più 70 milioni in mobilità passiva, la sanità leghista è dello stesso tenore, anche nel Nord. Adesso i Ricci e gli Acquaroli, il primo direttamente dall’Europarlamento, il secondo come emanazione territoriale degli ubbidienti amici di Ursula, insieme ai loro alleati, vogliono mandare i nostri figli e i nostri nipoti a far la guerra. Serve un’alternativa. ” Rizzo ha forse preso di mira le elezioni regionali?

