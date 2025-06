La corretta comunicazione in par condicio Ad Ancona un seminario organizzato dal Corecom con la collaborazione di Agcom in vista delle elezioni regionali - VIDEO

214 Letture Cronaca

“Par condicio: suggerimenti per una corretta comunicazione”. Se ne è parlato giovedì 12 giugno, ad Ancona, nel corso di un seminario organizzato dal Corecom con la collaborazione di Agcom.

L’iniziativa, tenuta presso “Palazzo Li Madou”, era rivolta a politici, giornalisti, istituzioni pubbliche (Prefetture e Comuni). L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sul divieto di comunicazione istituzionale in vista dell’imminente campagna elettorale per le consultazioni regionali.

Hanno introdotto i lavori Cinzia Grucci, Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, e Massimo Iacopini componente dello stesso Comitato.

Sono seguiti gli interventi del Vicepresidente del Corecom Marche, Maurizio Blasi, e del funzionario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Antonietta Polcaro. Al termine, spazio al “question time” per approfondire gli argomenti trattati anche con la partecipazione di un rappresentante della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’Interno.