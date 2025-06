Le esperte dell’associazione “Nessuno Indietro APS” protagoniste in Francia Hanno partecipato alla peer review di Interreg Europe organizzata a Martres-Tolosane

Si è appena conclusa con grande soddisfazione la trasferta dell’associazione Nessuno Indietro APS a Martres-Tolosane, cittadina francese della regione Occitania, nell’ambito della peer review promossa dalla Policy Learning Platform di Interreg Europe.

Interreg Europe è un programma dell’Unione Europea che promuove la cooperazione tra enti pubblici e organizzazioni europee attraverso il confronto di buone pratiche e l’apprendimento reciproco. La Policy Learning Platform è uno dei principali strumenti del programma e organizza, tra le altre attività, delle peer review: missioni di esperti internazionali chiamati ad analizzare e fornire raccomandazioni su specifiche sfide politiche locali.

A rappresentare Nessuno Indietro APS sono state Silvia Porretta e Francesca Imparato, esperte in politiche pubbliche e industrie culturali e creative (ICC), selezionate come peer reviewers per contribuire allo sviluppo della strategia di economia locale di Martres-Tolosane. Il focus della missione era l’elaborazione di un ecosistema sostenibile per le “arts du feu” – ceramica e mestieri affini – valorizzando il know-how artigianale in un’ottica di innovazione, sostenibilità e coesione sociale.

Il comune di Martres-Tolosane, composto da circa 2.300 abitanti e una superficie di circa 23 km2, noto per la sua tradizione plurisecolare di produzione di maioliche, intende trasformare questa eredità culturale in un motore di sviluppo contemporaneo. Grazie al coinvolgimento di scuole specializzate, laboratori condivisi, associazioni culturali e un ricco patrimonio museale, la sfida è ora quella di creare un distretto artigianale e creativo innovativo, capace di attrarre nuovi talenti, sostenere le imprese esistenti e rafforzare il turismo culturale.

Durante la peer review, Porretta e Imparato hanno offerto raccomandazioni su temi strategici quali:

– lo sviluppo di soft skill e processi innovativi in organizzazioni e territori per uno sviluppo sostenibile;

– la collaborazione tra artigiani, istituzioni e centri di ricerca;

– la creazione di reti, partnership ed ecosistemi locali per il multilevel government;

– il marketing territoriale per trattenere o attrarre imprese, giovani, visitatori e investimenti.

Nessuno Indietro APS, con sede nelle Marche, è un’associazione che riunisce persone con competenze in diversi settori – dalle politiche pubbliche alla cultura, dal welfare alla progettazione – con un obiettivo comune: aiutare persone vulnerabili e comunità svantaggiate, soprattutto nelle aree non centrali, interne o rurali, a raggiungere e possibilmente superare il concetto di uguaglianza, conquistando l’equità per tutti.

«È stata un’esperienza preziosa di dialogo europeo – afferma Silvia Porretta, Presidente di Nessuno Indietro APS – in cui abbiamo potuto contribuire con la nostra visione, ma anche apprendere da una comunità molto piccola e per nulla centrale rispetto all’asse economico-politico francese, che sta cercando di coniugare tradizione e innovazione in modo concreto, senza alterare il proprio carattere di piccolo centro storico in mezzo alla natura»

Per Nessuno Indietro APS, questa partecipazione rafforza il proprio impegno a favore dello sviluppo locale attraverso la ricerca, l’attivazione civica e il confronto transnazionale.

INFO: nessunoindietroaps@gmail.com