L’artigianato artistico marchigiano protagonista all’Expo di Osaka In occasione della "Settimana delle Marche"

Shop 1m, la vetrina online dell’artigianato artistico marchigiano nata dalla collaborazione tra Piceni Art For Job eCNA Marche, approda ad Expo 2025 Osaka con un’importante presenza in una delle sei nicchie espositive del Padiglione Italia, nell’ambito della Settimana delle Marche, dal 1 al 7 giugno 2025, in cui la Regione Marche sarà protagonista con lo slogan “Ars: the Marche’s genius and skills”.

L’allestimento della nicchia espositiva curata da Piceni Art For Job e CNA Marche è dedicato alla promozione del marchio 1m – ideato e riconosciuto dalla Regione Marche per identificare e valorizzare l’eccellenza artigiana dei produttori marchigiani che rispettano i disciplinari di produzione – e dello shop online dell’artigianato artistico di qualità delle Marche Shop 1m (shop.unoemme.it).

Nella nicchia sarà diffuso un video dedicato all’artigianato artistico delle Marche per il pubblico internazionale dell’Expo Osaka 2025 (sottotitolato in giapponese) e sarà proposta una dimostrazione dal vivo del maestro artigiano del cappello Carlo Forti che presenterà per l’occasione la sua collezione Koi.

Con i cappelli della collezione Koi, ispirata alla leggenda della carpa koi e omaggio alla cultura e tradizione giapponese, Carlo Forti rappresenterà e mostrerà dal vivo le competenze creative e tecniche delle maestranze artigiane che operano nel settore della moda italiana.

L’allestimento della nicchia e il materiale promozionale distribuito al pubblico è caratterizzato da un coordinato (banner, espositore, depliant, bigliettini) in linea con l’immagine di shop.unoemme.it, rinnovato per l’occasione nell’assortimento prodotti e nell’offerta multilingua (italiano, inglese, giapponese) del suo catalogo.

Per l’occasione, oltre al video che sarà proiettato in loop nella nicchia, sono stati realizzati nuovi video per il pubblico internazionale dell’Expo, come quello dedicato al lavoro del maestro artigiano Carlo Forti e alla creatività di Olivia Monteforte specializzata nell’arte calzaturiera su misura.

È una produzione Sandro Angelini – Piceni Art For Job Production, con la produzione esecutiva di Imagine Scoop e la realizzazione dei filmmaker Andrea Giancarli e Daniele Castelli, anche il video, che accompagna il percorso espositivo della mostra “Ars: tradition and innovation”, ed è dedicato alla figura del maestro artigiano come ponte tra generazioni e tra culture, in un racconto fatto di intrecci, fra tradizione e contemporaneità, mestieri e arti, persone e culture.

Questi e altri contenuti video con descrizioni e sottotitoli in inglese e giapponese arricchiscono la playlist dedicata Osaka 2025 sul canale YouTube Art For Job Production: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMC1tAagybbdOAEbCJqMwV-v5DL4iwkLO.

Saranno presenti in loco nell’ambito di questa iniziativa di promozione internazionale del marchio 1m – Marche Eccellenza Artigiana e di shop.unoemme.it, fortemente voluta da Sandro Angelini, presidente di Piceni Art For Job: Moreno Bordoni – Segretario Regionale CNA Marche e Gabriele Di Ferdinando – Centro Studi CNA Marche.

Per diffondere la conoscenza dell’artigianato artistico regionale, del marchio 1m e del nuovo shop online dell’artigianato artistico delle Marche shop.unoemme.it, saranno invitati presso la nicchia espositiva giornalisti ed operatori specializzati giapponesi.

Shop 1m ad Expo 2025 Osaka è realizzato da Piceni Art For Job e CNA Marche, ed è un progetto tra i vincitori del Bando regionale “Expo 2025 Osaka: Una vetrina per la promozione delle imprese marchigiane”.

Il progetto è cofinanziato dal PR MARCHE FESR 2021-2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.4 – Intervento 1.3.4.2 – Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese.