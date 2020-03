Terremoto in Croazia, scossa di 5.3 avvertito anche nelle Marche Il sisma è stato nitidamente avvertito nel pesarese

105 Letture Cronaca

Risveglio da incubo per la Croazia: una violente scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 5.24 ora locale (le 6.24 in Italia) a Zagabria. Il sisma è stato nitidamente avvertito anche nelle Marche, in particolare nel pesarese.



Il sisma è stato registrato anche dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ed ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della città di Zagabria.

Il terremoto ha provocato ingenti danni nella città: vengono segnalati palazzi gravemente danneggiati, auto distrutte dalle macerie degli edifici e strade coperte di detriti. Al momento non si hanno notizie di feriti o vittime.