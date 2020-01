“Mai più Olocausto” Il ricordo della Cisl Marche

76 Letture Cronaca

“La Cisl ricorda nella Giornata della Memoria milioni di vittime dell’Olocausto. Mai dimenticare quella immane tragedia. Non c’è umanità senza libertà. Non c’è libertà senza rispetto per ogni persona. Pace, tolleranza, eguaglianza sono valori da salvaguardare e trasmettere ai giovani”.

Lo scrive su Twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, in occasione della Giornata della Memoria.

“Dire mai più – riflette Sauro Rossi, Segretario generale Cisl Marche – è un modo doveroso di ricordare e omaggiare le vittime e per esortarci a coltivare umanità in ogni gesto, in ogni parola, in ogni luogo, ogni ora, per allontanare gli inquietanti spettri dell’intolleranza e dell’odio”.