Il Consorzio di Bonifica delle Marche cerca dipendenti Offerta di lavoro per ingegneri, geologi e agronomi nelle sedi di Pesaro, Macerata e Pedaso

Il Consorzio di Bonifica delle Marche cerca ingegneri, geologi e agronomi da assumere nelle sedi di Pesaro, Macerata e Pedaso.

Saranno impiegati nella progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche affidate all’ente.

“Nell’ambito del programma di ampliamento del personale – spiega il presidente del Consorzio, Claudio Netti – avremmo bisogno di incrementare le nostre dotazioni organiche di figure professionali che siano anche giovani laureati. In particolare stiamo cercando ingegneri e geologi con competenze idrauliche e di gestione del sistema Gis, così come dei moderni programmi informatici utili alla progettazione”.

Per garantire la massima trasparenza del percorso di assunzione saranno considerate solo le proposte inviate esclusivamente via mail a segreteria@bonificamarche.it corredate da un curriculum in formato europeo.

L’inserimento definitivo sarà preceduto da un contratto a tempo determinato di 6 mesi, a cui seguirà l’assunzione a tempo indeterminato nell’organico consortile.

Le sedi di lavoro sono quelle di Pesaro, Macerata e Pedaso e i candidati potranno indicarle in via preferenziale.