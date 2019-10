Oltre 200 servizi di vigilanza nelle stazioni da parte della Polfer marchigiana Più di 100 i convogli scortati in pochi giorni

2 persone arrestate, 5 denunciate a piede libero, 1810 identificati, 271 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 107 convogli scortati, 37 pattuglie lungo le linee ferroviarie.

Questo il bilancio dell’attività degli uomini della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa, fino al 13 ottobre.

In particolare nella notte dell’1° ottobre, agenti del Settore Operativo di Ancona C.le, nel corso di un servizio di scorta a lunga percorrenza a bordo di un treno viaggiatori, nella tratta Piacenza-Ancona hanno tratto in arresto un cittadino brasiliano 32 enne perché trovato in possesso di gr. 40.60 di cannabis.