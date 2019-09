Nelle Marche sono circa 4.500 devono ancora completare le vaccinazioni obbligatorie Molti recuperi, ambulatori aree vaste aperti senza prenotazione

Nelle Marche sono circa 4.500 su 70mila bambini marchigiani tra 0 e 6 anni, nati tra il 2013 e il 2018, quelli che devono completare le vaccinazioni obbligatorie secondo i dati dell’Asur.



In questi giorni sono molte le vaccinazioni per rimediare all’ultimo: per facilitare i recuperi gli ambulatori delle cinque aree vaste sono a disposizione per le vaccinazioni mancanti anche senza prenotazione.

Sul territorio 1.592 casi riguardano l’Area Vasta 1 (Fano-Pesaro-Urbino), 850 Av2 (Fabriano-Jesi-Senigallia-Ancona), 527 l’Av4 di Fermo e 383 l’Av5 (Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto), i restanti sono nell’Av3 di (Macerata-Civitanova Marche-Camerino).

Nella maggior parte dei casi la causa è l’iter di recupero che necessita di tempo per l’applicazione in quanto le vaccinazioni mancanti devono essere fatte secondo una tempistica definita. A volte il motivo è la presenza di controindicazioni, in altri casi c’è la volontà di non vaccinare i figli che ora però rischiano di non poter frequentare la scuola.