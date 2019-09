Manifestazione dipendenti Ubi, la Regione Marche: “siamo al vostro fianco” Ceriscioli: "non possiamo permetterci ulteriori riduzioni in termini di servizi"

“L’esternalizzazione dei servizi, decisa da Ubi Banca, rappresenta un rischio importante per il credito della nostra regione. Già gli scossoni, nel sistema bancario regionale, sono stati grandi in questi anni: non possiamo permetterci ulteriori riduzioni in termini di presenza e di servizi nei confronti di una comunità industriosa che ha bisogni di crescere e svilupparsi”.

Lo ha affermato il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, intervenuto il 13 settembre alla manifestazione di Pesaro (Piazza del Popolo) promossa dalle organizzazioni sindacali di categoria.

La protesta si è svolta in contemporanea nelle otto piazze interessate dalle cessioni: nelle Marche a Pesaro e a Jesi, dove ha partecipato l’assessora Manuela Bora.

“La vicinanza della Regione a questa battaglia – ha detto Ceriscioli – è una vicinanza a tutti i marchigiani che hanno bisogno di uno strumento essenziale, rappresentato dal credito. I sindacati, tutti insieme, stanno manifestando perché vogliono una regione migliore e noi siamo con loro”.

Alla manifestazione di Pesaro ha partecipato anche il consigliere regionale Andrea Biancani (a Jesi è intervenuto il consigliere Enzo Giancarli) che ha annunciato la presentazione, martedì prossimo, 17 settembre, in Assemblea legislativa, di una mozione: “Chiederemo alla conferenza dei capigruppo di poterla presentare in Aula, urgente, perché riteniamo che questa situazione vada risolta. Come Regione Marche vogliamo esserci, far sentire la nostra vicinanza ai lavoratori”.