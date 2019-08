Cisl: “per i lavoratori di Area Vasta 2 una proposta irricevibile” "Non si possono non liquidare gli straordinari ai dipendenti che lavorano nei festivi"

La Cisl Fp Marche di Ancona ritiene irricevibile la proposta di non liquidare gli straordinari ai dipendenti che lavorano nei giorni di festivi negli ospedali, che con la loro attività garantiscono l’assistenza ai malati.



Raffaele Miscio della Cisl Fp Marche e Stefania Franceschini, componente RSU Area Vasta 2 sono categorici: “il contratto in proposito è molto chiaro, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

È dunque irricevibile il modo con cui l’Area Vasta 2 intenda risanare lo splafonamento del fondo del disagio, non pagando i festivi e le indennità al personale turnista con proposte non in linea con il contratto collettivo nazionale di lavoro”.

La Cisl Fp Marche, disponibile al confronto su ogni regolamento, è indisponibile a firmare qualunque provvedimento che toglie diritti e soldi ai lavoratori, e si riserva di attivare le dovute procedure vertenziali.