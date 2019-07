Contrasto alle truffe online, boom della sicurezza informatica Aumento sensibile nelle Marche del numero di aziende specializzate nel settore

98 Letture Cronaca

Truffe informatiche, siti hackerati, conti correnti on line svuotati. Con la digitalizzazione sempre più diffusa sono in aumento anche i rischi per la sicurezza e la privacy di cittadini e imprese.

E crescono anche quelli che si rivolgono ad imprese specializzate nella sicurezza informatica, che offrono strumenti e servizi per prevenire e contrastare i crimini in rete e blindare il proprio traffico on line.

Tra settembre 2017 e marzo 2019, secondo i dati Movimprese, elaborati dal Centro Studi Cna Marche, le imprese specializzate in cyber security, sono passate da 11 a 48 mentre gli addetti sono aumentati da 230 a 596.

In ogni impresa di sicurezza informatica marchigiana, sono occupati in media 12 addetti.

In Italia le imprese del comparto sono passate da 691 a 2.808, con una crescita di 2.117 aziende. Glia addetti sono passati da 5.609 a 23.304 con 17.695 nuovi occupati.

“In due anni” afferma il responsabile Centro Studi Cna Marche Giovanni Dini “il fatturato delle società di capitale marchigiane impegnate nel campo della sicurezza informatica, è aumentato del 55 per cento ed ha superato gli 80 milioni di euro, con un valore medio per impresa di 5 milioni di euro, inferiore solo a quello delle imprese lombarde e trentine. Una impennata nella creazione di imprese di cyber security si è avuta dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla privacy, che prevede nuovi adempimenti per imprese e istituzioni.”