Forza Italia Marche: “fare presto per lo stato di calamità” Dopo la pioggia del 9 e 10 luglio

118 Letture Politica

A seguito dell’ondata di maltempo abbattutasi sulle Marche nelle ultime ore, si sono registrati ingenti danni a tutti i settori produttivi e ricettivi, da quello balneare con attrezzature e stabilimenti seriamente colpiti dal meteo, con danni che comprometteranno ulteriormente la già fiacca stagione estiva.



Sul tema interviene Forza Italia Marche tramite il senatore Andrea Cangini e il capogruppo regionale Jessica Marcozzi.

“Si inizi da subito a lavorare alla conta dei danni per poi passare immediatamente alla richiesta di stato di calamità– dichiarano – Per quanto di nostra competenza, siamo già pronti a sostenere, nelle sedi opportune, le istanze dei territori e delle categorie produttive, sollecitando rapidi interventi e misure di sostegno economico, per evitare che ancora una volta chi lavora e produce non debba subire, oltre ai danni, anche la beffa di essere lasciato solo dalle istituzioni”.