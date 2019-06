Cisl Marche: “Asmae Dachan, giornalista coraggiosa e donna di pace” "Una donna che onora la comunità marchigiana"

La Cisl Marche esprime la sua soddisfazione e la vicinanza ad Asmae Dachan, giornalista italo-siriana premiata col cavalierato.



Si legge in una nota del sindacato:

“Cara Asmae,

dalla CISL delle Marche le nostre congratulazioni per il meritato riconoscimento del cavalierato a una giornalista coraggiosa e a una donna di pace che onora la nostra comunità marchigiana.

I nostri percorsi sulla via maestra dei diritti si sono incrociati più di una volta e questo è per noi motivo di orgoglio e di speranza, oggi più che mai in un contesto in cui il valore aggiunto delle alleanze può fare la differenza.

Ti abbracciamo, sicuri che ci saranno altre occasioni di incontrarci”.