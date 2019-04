Recuperata una tonnellata e mezzo di rame rubato Le refurtiva proveniva da Marche, Umbria e Abruzzo

Recuperata una tonnellata e mezzo di rame rubato. L’operazione è stata messa a segno dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Ancona.



Il blitz ha permesso di recuperato nella zona di Orvieto, particolarmente bersagliata da furti, circa 150 chili di rame rubato e un furgone, anch’esso oggetto di furto, usato per il trasporto del materiale.

E’ uno dei risultati di una serie di servizi mirati nelle tre regioni di Marche Umbria e Abruzzo nell’ambito del piano nazionale disposto dal servizio di polizia ferroviaria per il contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

L’attività per altro si è svolta sia in ambito ferroviario che presso i siti di autodemolizione e deposito rottami, dove a volte è stata riscontrata la presenza di rame rubato del genere utilizzato per le infrastrutture elettriche delle ferrovie. I controlli hanno visto impegnati circa 45 operatori che hanno pattugliato decine di km di linea ferroviaria, controllato 74 persone e 22 depositi di rottami.