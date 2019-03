Sostegno finanziario a 4 istituti ITS delle Marche Approvate le linee guida per un avviso pubblico da 2 milioni di euro

Approvate le linee guida per la predisposizione dell’avviso pubblico da 2 milioni di euro relativo alla definizione dell’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso gli Istituti tecnici superiori ITS riconosciuti con sede legale nelle Marche – biennio 2018-2020.

L’intervento prevede il riconoscimento di un sostegno finanziario fino a 250mila euro ciascuno, per un massimo di 8 percorsi biennali di Istruzione tecnica superiore con classi di almeno 25 allievi, attivati sul territorio regionale entro il 31.10.2018 e approvati con l’avviso che verrà pubblicato nei prossimi giorni.

I percorsi di formazione si sviluppano su 1.800 ore di lezioni teoriche e pratiche, con una parte di stage ed un esame finale.

Attualmente gli ITS con sede legale e operativa nelle Marche riconosciuti sono 4:

ITS Tecnologia e Made in Italy di Recanati;

ITS Smart nuove tecnologie per il made in Italy di Porto Sant’Elpidio;

ITS Turismo Marche per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali di Fano

ITS Efficienza energetica di Fabriano.