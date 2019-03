Codacons annuncia azione risarcitoria contro la Commissione Europea L'associazione: "ha danneggiato i risparmiatori di 4 banche"

178 Letture Cronaca

Sulla Commissione Europea si abbatte una maxi azione risarcitoria annunciata il 20 marzo dal Codacons.



L’associazione dei consumatori, che assiste nei vari processi molti risparmiatori italiani danneggiati dalla banche, sta infatti predisponendo le carte legali per un’azione collettiva contro la Commissione Ue, colpevole a suo dire “di aver totalmente sbagliato le proprie valutazioni costringendo di fatto il Governo Renzi ad adottare il bail-in per Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti, azzerando con un colpo di spugna i risparmi degli obbligazionisti dei 4 istituti di credito”.

“Come ha sentenziato il Tribunale Ue, l’intervento del Fitd sulle banche in crisi era pienamente legittimo e non poteva essere in alcun modo impedito – spiega il Codacons – La Commissione Ue si è resa quindi protagonista di un comportamento che ha arrecato danni economici e sociali enormi nel nostro paese, coinvolgendo 12.500 risparmiatori delle 4 banche”.

Per tale motivo il Codacons ha avviato le pratiche per una maxi causa risarcitoria collettiva contro la Commissione Europea rivolta gli investitori di Banca Marche.