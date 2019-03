Fabriano, Asur su pediatria: bandito concorso per 10 posti "Assicurata attività ambulatoriale diurna"

La Regione Marche ogni giorno cerca disponibilità per le pediatrie e i pronto soccorso di tutta la regione. Sono note le carenze di pediatri sia a livello regionale che nazionale e per far fronte a questa criticità è stato bandito l’ennesimo concorso per pediatri a tempo indeterminato compreso di medici in formazione per 10 professionisti.



Il 19 aprile è previsto lo svolgimento del colloquio per pediatri già specializzati da poter inserire subito.

Nell’attesa della riorganizzazione per garantire la sicurezza dei piccoli pazienti e del personale verrà assicurata l’attività diurna ambulatoriale. Qualora sia necessario il ricovero, i pazienti verranno trasferiti presso le altre pediatrie dell’area vasta 2.

La Regione ha messo in piedi tutti i percorsi e azioni possibili, ogni strumentalizzazione può creare solo allarmismo inutile nella parte più sensibile della popolazione, genitori e bambini.