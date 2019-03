Marche, sciopero dei trasporti per venerdì 8 marzo: ecco orari e fasce di garanzia Allo sciopero aderirà anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle ore 00.00 alle ore 21.00

149 Letture Cronaca

Un venerdì di passione per i trasporti nazionali e locali, a causa dello sciopero femminista di 24 ore promosso dalla piattaforma ‘Non una di meno’ e da diversi sindacati in occasione della Giornata internazionale della donna. Non farà eccezione la regione Marche



Venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base e l’Unione Sindacale di Base hanno proclamato uno sciopero generale con rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa.

Allo sciopero aderirà anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle ore 00.00 alle ore 21.00 di venerdì 8 marzo 2019. Per quanto riguarda i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, consultabili qui.

Si prevede inoltre l’effettuazione di ulteriori servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Sarà inoltre garantito il servizio Leonardo express fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Le Frecce circoleranno regolarmente.

Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza al segunete link (https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/in_regione/Regionale_Marche_sito_dic_2018.pdf)