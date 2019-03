Il 29% delle imprese agricole delle Marche è gestito da donne Il dato è superiore alla media nazionale, seppure di poco

125 Letture Economia

Su circa 27mila imprese agricole nelle Marche, più di 1 su 4 è gestita da una donna. Il dato (28,78%) è leggermente superiore alla media nazionale, secondo uno studio di Coldiretti Marche su dati della Camera di Commercio regionale.

La provincia con il maggior numero di aziende al femminile, attive al 31 dicembre 2018, è Macerata (2.180). Seguono Ancona (1.975), Pesaro (1.492), Ascoli (1.137) e Fermo (915).

“Le donne in prima linea alla guida di aziende agricole – commenta Francesca Gironi, presidente di Coldiretti Donne Impresa – sono protagoniste in settori che toccano gli ambiti più tradizionali dell’agricoltura, come la coltivazione e la produzione di alimenti, e altri assolutamente innovativi come quello dell’agricoltura sociale”.