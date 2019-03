Più fondi per il personale dell’ospedale di Torrette Pupita, Anaao Marche "Per mantenere elevati gli standard servono risorse umane"

Più fondi per il personale dell’Azienda Ospedali Riuniti con 16 milioni di euro in più di dotazione.

“Sicuramente un risultato positivo – ha commentato Giuseppe Pupita, Referente della segreteria aziendale di Anaao Assomed Marche per l’Azienda Ospedali Riuniti – perché l’aumento del budget per il personale non solo scongiura il pericolo di non vedere confermati i livelli occupazionali che fino allo scorso dicembre sembrava concreto e nei confronti del quale, come Anaao Assomed Marche, avevamo denunciato le possibili criticità, ma soprattutto è coerente con gli obiettivi strategici di continuare a garantire qualità nel servizio tenendo alti gli standard qualitativi”.

“Si tratta di una struttura di eccellenza a livello regionale e non solo – insiste Pupita – e che il taglio di unità di personale avrebbe pregiudicato”.

