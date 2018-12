Regione Marche, Mastrovincenzo all’Ecoforum Marche 2018 Nel suo intervento delineate le iniziative dell’Assemblea legislativa per la difesa dell’ambiente

“Fino ad oggi il nostro è stato un lavoro costante ed assiduo sui temi ambientali. Intendiamo portarlo avanti anche nel futuro condividendo le proposte e consolidando sempre di più i rapporti con tutte le associazioni che operano per la salvaguardia di quel patrimonio inestimabile che è, appunto, l’ambiente”.

Così il Presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, intervenendo alla seconda edizione dell’ “EcoForum Marche”, iniziativa organizzata da Legambiente con la collaborazione ed il contributo di diversi enti ed associazioni. Al centro dell’attenzione l’economia circolare, la gestione della raccolta rifiuti, l’attività dei Piani d’Ambito, il tutto in relazione alle criticità ed alle buone pratiche rilevate fino ad oggi. In conclusione la premiazione per i “Comuni ricicloni” e per quelli “rifiuti free”.

Mastrovincenzo ha ricordato le tappe fondamentali dell’attività portata avanti dall’Assemblea legislativa su queste tematiche. “L‘economia circolare – ha detto- è presente nella nostra legge sull’impresa 4.0, che prevede incentivi specifici. Da ricordare che il Consiglio regionale è capofila nell’interlocuzione con il Parlamento sul diritto europeo.

In questi anni, insieme ad altre Assemblee legislative, abbiamo sostenuto la battaglia referendaria contro le trivellazioni in Adriatico ed abbiamo approvato numerosi atti d’indirizzo per il no agli inceneritori sul territorio marchigiano e per la tutela ambientale e sanitaria in riferimento all’attività dell’Api di Falconara“.

Il Presidente si è anche soffermato sulla legge per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici, recentemente approvata in Consiglio, e sul Patto per lo sviluppo delle aree interne, che prevede un’apposita area d’intervento sulle problematiche ambientali. Ai lavori del forum ha partecipato anche la Commissione consiliare ambiente e territorio, particolarmente impegnata sulle tematiche in discussione.