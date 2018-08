Torna a settembre per le scuole delle Marche il progetto “Conoscere il consiglio” Visite ed eventi formativi in aula consiliare e a Palazzo delle Marche per avvicinare i giovani alle istituzioni

Riprenderanno con l’avvio del nuovo anno scolastico le attività formative rivolte ai giovani delle scuole delle Marche organizzate nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio”, che ogni anno porta a Palazzo delle Marche e nell’aula consiliare di Palazzo Leopardi centinaia di ragazzi marchigiani.

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono stati coinvolti circa 500 studenti provenienti dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta la regione. Ampia adesione anche all’alternanza scuola-lavoro che ha visto protagonisti di attività formative negli uffici consiliari i ragazzi degli istituti scolastici di Ancona “Savoia-Benincasa”, “C.Rinaldini”, “Podesti-Calzecchi-Onesti” e del liceo “E. Medi” di Senigallia.

“Conoscere il Consiglio” è un progetto rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della nostra regione, coordinato dal servizio “Documentazione e Biblioteca” del Consiglio regionale.

La proposta formativa si articola in diverse attività specifiche come le visite guidate durante la seduta del Consiglio regionale nel corso della quale i ragazzi possono conoscere personalmente il Presidente dell’Assemblea e i consiglieri; le visite a Palazzo delle Marche e in particolare alla Biblioteca del Consiglio e alla Cittadella della Cultura; i laboratori di progettazione, insieme al personale del Consiglio, di proposte di legge con in seguito la simulazione di una seduta consiliare durante la quale la stessa pdl elaborata dai ragazzi viene discussa e approvata; i percorsi formativi legati all’alternanza scuola-lavoro presso gli uffici consiliari insieme al personale dell’Assemblea legislativa che accompagna i ragazzi nella conoscenza delle molteplici attività svolte nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

A tutti gli studenti che partecipano alle iniziative formative viene donata la pubblicazione “Conoscere il Consiglio”, un pieghevole contenente una guida e un glossario sull’attività dell’Assemblea legislativa. Alle classi ospiti dell’Assemblea vengono anche regalate alcune copie delle pubblicazioni edite dal Consiglio regionale nella collana “I Quaderni” che ha compiuto quest’anno 22 anni e ha quasi raggiunto i 260 numeri.