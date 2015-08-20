Assistenti bagnanti sanzionati a Senigallia: ‘’vogliamo raccontare la nostra versione dei fatti’’
"Difficile da accettare non è solo l'importo delle sanzioni, ma la percezione di non aver avuto l'opportunità di esprimere compiutamente la propria versione dei fatti"
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Diversi assistenti bagnanti hanno deciso di contestare pubblicamente le sanzioni ricevute durante il servizio, chiedendo che la loro versione dei fatti venga riconosciuta e considerata dalle autorità competenti.
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