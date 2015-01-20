Formazione, beni culturali e turismo, Università di Macerata ai vertici nazionali "Questi risultati riconoscono la qualità del lavoro svolto"

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Due corsi ai vertici delle graduatorie nazionali e una nuova laurea dedicata allo sport come strumento di benessere, educazione e partecipazione. Il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata inaugura il nuovo anno accademico con risultati e novità che ne rafforzano il ruolo nella preparazione degli educatori e degli insegnanti e ampliano un’offerta già consolidata nei settori del patrimonio culturale e del turismo.

Nelle ultime classifiche Censis, il corso triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione” si colloca al secondo posto in Italia nel proprio raggruppamento disciplinare, mentre la laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della formazione primaria” è tra le prime cinque a livello nazionale.

La principale novità è il corso triennale in “Scienze motorie e sportive per l’inclusione”, che integra conoscenze scientifiche, pedagogiche, psicologiche e sociali. Il percorso forma professionisti capaci di progettare e condurre attività motorie e sportive, con una particolare attenzione alle persone con disabilità, ai bisogni educativi speciali, alle diverse età della vita e alle situazioni di fragilità. Il piano di studi comprende, tra gli altri ambiti, fisiologia e anatomia, psicologia dello sport, pedagogia speciale, tecnologie inclusive e gestione delle organizzazioni sportive.

“Questi risultati riconoscono la qualità del lavoro svolto e la capacità del Dipartimento di accompagnare i cambiamenti della società”, commenta il direttore Simone Betti. «Il nuovo corso in Scienze motorie nasce da un’idea precisa: considerare il movimento e lo sport non soltanto come attività fisica, ma come strumenti educativi, relazionali e di inclusione. Lo stesso principio guida tutta la nostra offerta, che mette in dialogo formazione, territorio e patrimonio culturale, preparando professionisti consapevoli e capaci di intervenire nei diversi contesti sociali”.

Nel settore educativo, “Scienze dell’educazione e della formazione” prepara a operare nei servizi per l’infanzia, nelle comunità e nei percorsi socioeducativi, mentre la magistrale in “Scienze pedagogiche” forma pedagogisti destinati alla progettazione, al coordinamento e alla valutazione dei servizi. Il corso quinquennale in “Scienze della formazione primaria”, a numero programmato, è abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

L’area dei beni culturali e del turismo comprende la laurea triennale in “Beni culturali e turismo” e le magistrali in “Management dei beni culturali” e in “International Tourism and Destination Management”, interamente in inglese e orientata alla gestione delle destinazioni nel mercato internazionale con possibilità di percorsi a doppio titolo.

Completano l’offerta i corsi di specializzazione per il sostegno, i master e i percorsi di formazione e perfezionamento, la Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici e il dottorato nazionale in “Teaching & Learning Sciences”. Una filiera formativa che collega preparazione accademica, tirocinio, ricerca e professioni.